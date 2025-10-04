Срамота какая: 19-летняя невеста Лепса Киба выложила себя в одних трусах

Невеста Григория Лепса, Аврора Киба, поделилась откровенным видео в Instagram*. Ролик появился в ее сторис.

На опубликованных кадрах можно увидеть 19-летнюю студентку, лежащую на массажном столе. Она предстала в одном нижнем белье, частично прикрывшись полотенцем.

Возлюбленная 63-летнего музыканта сделала гладкий пучок в волосах и нанесла жирную маску на свое лицо.

«После тяжелой рабочей недели нахожу время для себя и тела», — пояснила автор поста.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в том, как развивались отношения Авроры Кибы и Григория Лепса.

* -запрещенная в России соцсеть