«Сражаются люди, а страдают деревья»: выяснилось, какой ущерб окружающей среде наносят боевые действия

Климат — слишком огромный планетарный организм, и если не применять ядерное оружие, то повлиять на него глобально в процессе боевых действий сложно, рассказал эколог и председатель движения «Экосила 50» Анатолий Баташев.

Однако, по его словам, на местном уровне изменения могут быть вполне заметны.

«Во-первых, из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС практически ушла вода из огромного водоема. Оросительные системы обезвожены: сотни тысяч, миллионы гектаров не получат или недополучат воды», — рассказал эколог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это, уточнил Баташев, создает серьезную угрозу опустынивания. Климат в регионе станет более засушливым, воздух станет чуть больше прогреваться, что приведет к небольшому микроскопическому потеплению в Восточной Европе.

«Может быть, это и незаметно обывателю, но для большого числа еловых и широколиственных лесов — это угроза, которая ведет к сокращению их ареалов», — пояснил эксперт.

Из-за боевых действий гибнут леса и страдают деревья, добавил эколог.

«Лесные пожары, взрывы, леса превращаются в укрепрайоны. Бандеровцы превратили крупнейший нацпарк Украины Кременные леса в крепость, там несколько месяцев шли тяжелейшие бои. Сражаются люди, а страдают деревья. Также в условиях дороговизны топлива многие деревья идут осенью и зимой на дрова для частного сектора», — уточнил собеседник.

Киевский режим, пояснил Баташев, смотрит на легальных и «черных» лесорубов сквозь пальцы, потому что людям нужно тепло, а обеспечить его можно только так.

«В зонах боев много деревьев также рубятся под землянки и укрепрайоны. В результате боевых действий будет утрачена треть, а то и половина лесов региона. В Европе идет возврат к ископаемому топливу, даже расконсервируют ранее закрытые угольные шахты. Это нехорошо», — уточнил Баташев.

Также он отметил, что если до начала СВО климатическая повестка была в топе тем и приоритетов в мире, то сейчас значительная часть ресурсов западного мира оттягивается на поддержку Украины.

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