Сразу 10 человек предстанут перед судом за кибертравлю жены Макрона

В Париже перед уголовным судом предстанут десять человек, обвиняемых в кибертравле Брижит Макрон, жены президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Agence France-Presse. Среди них — восемь мужчин и две женщины, которые оставляли провокационные комментарии о ней в интернете.

Расследование было инициировано после жалобы Макрона в августе 2024 года. Обвиняемым может грозить до двух лет тюремного заключения за случаи кибербуллинга.

В понедельник и вторник в Париже пройдет судебное разбирательство по делу о кибертравле Брижит Макрон. Восемь мужчин и две женщины предстанут перед уголовным судом по обвинению в сексизме.

Судебное разбирательство связано с многочисленными обвинениями в адрес первой леди Франции, касающимися её пола, сексуальной ориентации, а также разницы в возрасте с французским президентом. Среди обвиняемых значатся писатель Орельен Пуарсон-Атлан и видеоблогер Амандин Руа, известная под псевдонимом Наташа Рей.

Ранее сообщалось, что жена Макрона оказалась записана на сайте налоговой под мужским именем Жан-Мишель.