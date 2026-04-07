«Сразу 16 градусов убьет технику»: эксперт предупредил о фатальных ошибках при включении кондиционера после зимы

Долгожданное тепло наконец пришло, и многие россияне потянулись к кнопкам кондиционеров. Но делать это, не зная правил, — рискованно. Ретейл-эксперт Максим Соколов перечислил ошибки, которые могут не только оставить без прохлады, но и угробить технику. Об этом сообщает «Газета.ru»

Эксперт предупреждает: если после долгого простоя выставить температуру +16–18 °C, нагрузка на компрессор возрастает в разы. Ресурс механизма может сократиться в два-три раза. Вдобавок в момент запуска компрессор жрет электричество как не в себя. Если проводка старая — возможны проблемы. Также нельзя забывать про масло: детали, оставшиеся без смазки, способны заклинить.

Куда более опасный ляп — включать кондиционер, когда на улице ниже -5 °C. Большинство моделей к такому не готовы. А еще многие хозяева ленятся очистить фильтры и теплообменники. Пыль и плесень не только снижают эффективность, но и портят воздух, которым вы дышите. И, конечно, перед стартом нужно проверить уровень хладагента. Его недостаток ведет к перегреву и поломке.

Соколов советует действовать по инструкции. Визуальный осмотр, чистка фильтров, проверка дренажа и контактов. Если устройство не включали больше года, были перебои с электричеством или дисплей выдает ошибки — сразу зовите мастера. Запах гари, протечка, нехарактерные звуки — тоже повод не рисковать.

