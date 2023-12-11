Сразу девять мигрантов задержали в Петербурге после драки в кафе

По предварительной информации, ночью воскресенья в одном из кафе Красногвардейского района Петербурга произошла массовая драка. Полицейские установили, что у одного из мигрантов был День рождения, и во время праздника случился конфликт.

В итоге завязалась драка, все участники – девять мигрантов до 35 лет – задержаны и доставлены в отдел. Их уже привлекли за нарушение миграционного законодательства, а также и за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.