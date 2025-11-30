Сразу две пенсии: с 1 декабря пожилых порадуют щедрым сюрпризом к Новому году
Часть пенсионеров получит январскую пенсию досрочно в декабре
Фото: [Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov]
Часть пенсионеров в Российской Федерации получит страховую пенсию за январь 2026 года в декабре 2025 года. Данная мера связана с продолжительным периодом новогодних праздников, когда государственные ведомства не осуществляют операционную деятельность, сообщает КП.
Согласно разъяснениям доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, досрочные выплаты коснутся граждан, которые обычно получают пенсионное обеспечение в период с 1 по 11 января. В 2026 году праздничные дни установлены с 31 декабря по 11 января включительно.
Особенностью данной выплаты станет ее размер. Поскольку индексация страховых пенсий традиционно проводится с 1 января, пенсионеры получат уже проиндексированную сумму. Это означает, что декабрьская выплата за январь будет выше обычного ежемесячного начисления.
Процедура переноса выплат осуществляется автоматически и не требует дополнительных заявлений от получателей пенсий.
