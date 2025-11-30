Сразу две пенсии: с 1 декабря пожилых порадуют щедрым сюрпризом к Новому году

Часть пенсионеров в Российской Федерации получит страховую пенсию за январь 2026 года в декабре 2025 года. Данная мера связана с продолжительным периодом новогодних праздников, когда государственные ведомства не осуществляют операционную деятельность, сообщает КП .

Согласно разъяснениям доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, досрочные выплаты коснутся граждан, которые обычно получают пенсионное обеспечение в период с 1 по 11 января. В 2026 году праздничные дни установлены с 31 декабря по 11 января включительно.

Особенностью данной выплаты станет ее размер. Поскольку индексация страховых пенсий традиционно проводится с 1 января, пенсионеры получат уже проиндексированную сумму. Это означает, что декабрьская выплата за январь будет выше обычного ежемесячного начисления.

Процедура переноса выплат осуществляется автоматически и не требует дополнительных заявлений от получателей пенсий.

