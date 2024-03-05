Сразу несколько районов Донецка попали под украинский обстрел

Сразу десять снарядов 155 мм калибра (или натовского – то есть, который чаще всего используют страны НАТО) было выпущено по Донецку вечером во вторник, 5 марта. Об этом сообщает официальный канал представительства ДНР в СЦКК.

По данным представительства, под украинский обстрел попали сразу несколько районов города. Так, сначала ВСУ нанесли удар из населенного пункта Карловка по Куйбышевскому району Донецка (в общей сложности в район прилетело семь снарядов), а потом из Кураховки украинцы ударили и по Петровскому району города тремя снарядами.

По предварительной информации, среди граждан никто не пострадал. О разрушениях на данный момент не сообщается, подробности уточняются.