Сразу несколько районов Киева обезвожены после серии ракетных ударов

В некоторых районах украинской столицы после нескольких взрывов нет воды, передает в своем аккаунте в соцсетях телеканал ТСН.

Ранее сообщалось, что в Киеве были слышны сильные взрывы и канонада, после чего местные власти были вынуждены объявить воздушную тревогу.

«Местные жители сообщают, что в некоторых районах столицы нет воды», - говорится в сообщении украинского телеканала.

Информации от официальных властей столицы Украины о происходящем пока не поступало.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин заявил, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.