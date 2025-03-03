Сразу ряд российских звезд столкнулись с многомиллионными убытками

Как выяснила KP.RU , Константин Ивлев, Ида Галич и Елена Малышева потеряли миллионы рублей прибыли или ушли в минус. В такой же неприятной истории по итогу 2024 года оказался коллектив «Уральские пельмени».

Как оказалось, ООО «Уральские Пельмени Продакшн» в 2023 году могло похвастаться заработком в 50 млн руб. выручки. Чистая прибыль от этого составила 24 млн руб. Однако в 2024 году показатели упали до 25 млн руб.: с вычетом налогов и других трат, организация получила лишь 15 млн руб. Тем не менее, у ООО «Творческое Объединение «Уральские Пельмени» финансовая ситуация оказалась лучше: сокращение составило лишь 200 тыс. руб. Выручка упала с 4,8 до 2 млн руб. Таким образом, все участники коллектива стали получать меньше.

Не может похвастаться богатством и ведущий Константин Ивлев. Комсомолка выяснила, что его компания ООО «Шеф Фест» потерпела убытки на 4 млн руб. Годом ранее фирма могла получать чистую прибыль в 7,4 млн руб. К тому же, «Шеф Фест» Ивлева находится в процессе ликвидации и в 2025 году окончательно закроется.

Аналогичная история у блогера и ведущей Иды Галич. Она является владелицей сети премиальных роллов и суши «Еджи». В 2023 году выручка составляла 8,1 млн руб., но в 2024-м все ушло в минус на 1,6 млн руб.

Теледоктор Елена Малышева и ее фирма ООО «Здоровье Инфо», поначалу хорошо получала, могла похвастать доходами от 34 до 44 млн руб. Однако по итогам последнего года прибыль резко сократилась с 13 до 4,1 млн руб.

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