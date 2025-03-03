Стало известно, что станет с особняком Блиновской в Подмосковье

Все имущество королевы марафонов Елены Блиновской, конфисковано в пользу государства и в дальнейшем будет продано на аукционе. Об этом сайту aif.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, выкупить недвижимость и другое ценное имущество Блиновской смогут люди, имеющие непосредственное отношение к исполнительному производству. В том числе с молотка уйдет дом в Истре Московской области и дом в Ялте, а также машины Mitsubishi, моторная лодка, мотоцикл, имущество в Марий Эл и в Адыгее. Все, что было конфисковано ранее, имеют право выставить на аукцион.

«Арестованное имущество, как правило, реализуется посредством публичных торгов (аукционов). В торгах могут принимать участие любые физические и юридические лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством», – сказал Жорин.

Напомним, 3 марта Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов. Суд учел срок, проведенной блогеров в СИЗО. Таким образом Блиновской придется провести вне воли более трех лет. Во время финального заседания она отказалась от последнего слова.

Ранее стало известно, что часть арестованного имущества Блиновской на самом деле ей не принадлежит.