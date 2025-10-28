Сразу в 13 регионах Украины запустили отопительный сезон

На Украине начали запускать отопление. Это происходит сразу в 13 регионах страны. Об этом сообщило в своем телеграм-канале украинское министерство развития общин и территорий.

По словам представителей ведомства, уже в 13 областях начат запуск отопления на различных объектах.

«На сегодня более 55% объектов социальной сферы уже подключены к теплу, среди них более 5 тысяч детских садов, почти 6 тысяч учебных заведений и более 2 тысяч — учреждений здравоохранения», — указали они в микроблоге.

В министерстве добавили, что в жилые дома также начали постепенно подавать тепло.

Ранее сообщалось, что мэр Днепропетровска Филатов призвал как можно позже запустить отопление на Украине. Он добавил, что предстоящая зима будет очень трудной, поскольку для нормальной работы отопления необходимы большие запасы газа и непрерывное электроснабжение. По этой причине каждому украинцу стоит задуматься над тем, как он переживет зимний сезон.