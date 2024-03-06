Сразу в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в четырех регионах Украины вечером среды, 6 марта, была объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные онлайн-карт.

По данным издания, сигнал тревоги прозвучал сразу в четырех украинских регионах – речь идет о Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях. Сирены в указанных регионах завыли вечером среды – около 22:29 часов по московскому времени.

На данный момент никаких подробностей о том, были ли зафиксированы какие-либо разрушения или же пострадавшие, нет. Другие подробности уточняются.

Напомним, что удары по инфраструктуре Украины Россия стала наносить после 10 октября 2022 года – фактически, спустя два дня после жесткого теракта на Крымском мосту.