Сразу в четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу вечером в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным издания, сирены завыли в четырех регионах: Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Черкасской областях – на данный момент об этом говорят данные Минцифры страны.

Сирены завыли в указанных регионах почти одновременно – в 19:10 по московскому времени, сейчас нет сообщений о каких-либо атаках, пострадавших или разрушениях. Предупреждение об опасности для людей работало и раньше в пятницу – сирены выли в тех же регионах, а также Черниговской и Сумской областях.