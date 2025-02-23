Среди бойцов ВСУ появились случаи заражения гепатитом С и ВИЧ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появились случаи заражения гепатитом C и ВИЧ в связи переливаниями крови бойцам без проведения проверки на совместимость и наличие инфекций.

Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на украинского военного, эвакуировать раненых не получалось, поэтому им переливали кровь в полевых условиях, что привело к его заражению гепатитом C.

По словам солдата, если нужно было срочно перелить кровь, то просто смотрели, у кого совпадает группа. Потом у одного бойца брали кровь шприцами и сразу же вводили другому.

Такая практика незаконна и опасна, подчеркивает издание, так как может привести к распространению в ВСУ ВИЧ, гепатитов и других инфекционных заболеваний. Некоторые военнослужащие, отмечает боец, самовольно покидают части, чтобы получить медицинскую помощь.

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