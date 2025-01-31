Среди погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне оказался еще один фигурист из России

На борту лайнера, разбившегося в США, находился 46-летний российский фигурист Александр Кирсанов. Об этом сообщила его жена Наталья Гудина.

«Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», — передает ее слова ABC News.

Кирсанов был уроженцем Москвы. Он выступал в танцах на льду за РФ, США и Азербайджан.

В 2004 году Кирсанов завершил свою спортивную карьеру. С тех пор он работал тренером и хореографом.

Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном произошла в ночь на 30 января. Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 64 человека, в том числе четыре члена экипажа. Самолет раскололся на две части и упал в воду. Авиакатастрофа унесла жизни 67 человек.

Ранее CNN опубликовал переговоры диспетчеров вертолета перед столкновением с самолетом в США.