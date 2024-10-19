Среди украинских военнослужащих, попавших в плен к ВС РФ, есть иностранные военнослужащие, в том числе из Германии, Франции и Польше, сообщил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Некоторые попавшие в плен иностранные бойцы имеют воинские звания, что указывает на то, что они не просто наемники, а представители регулярных войск альянса, отметил он.

Однако иностранцы не воюют, их миссия — поднимать боевой настрой украинских солдат, которые не всегда понимают, ради чего им надо воевать. Иностранные наемники первыми оставляют позиции, если ВС РФ начинают штурм, отметил старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

С поля боя иностранцы убегают первыми, добавил он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ стали отправлять пенсионеров на самые опасные участки фронта.