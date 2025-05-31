Среднее содержание золота в ноутбуке составляет примерно 1 грамм

В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости руководитель аналитического отдела по рынку ценных бумаг «Альфа-банка» Борис Красноженов сообщил, что в среднем в ноутбуке, включая процессор, содержится от 1 до 2 граммов золота и 0,35 грамма серебра.

Красноженов также сообщил, что в среднем в одном смартфоне содержится от 0,3 до 0,35 грамма золота и 0,01 грамма серебра. Что же касается телевизионной техники, то там, в зависимости от размера, находится примерно от 5 до 8 граммов золота и порядка 5-20 граммов серебра.

«Золото — это отличный проводник электричества, который не подвержен коррозии и легко спаивается и формируется в различные формы. Это делает его идеальным для создания мелких компонентов, таких как контакты и соединения», — пояснил эксперт.

По мнению Красноженова, золото обладает рядом ключевых характеристик, которые делают его идеальным материалом для применения в бытовых устройствах.

Ранее сообщалось, что Samsung Display прекратила закупки российских металлов.