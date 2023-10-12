Средний балл за ЕГЭ в Подмосковье в этом году превысил общероссийские результаты

Средний балл подмосковных выпускников по всем предметам на ЕГЭ превысил среднее значение по России. Об этом на заседании Мособлдумы сообщил министр образования региона Илья Бронштейн. Его слова приводит РИАМО .

Глава министерства образования Московской области отметил, что обычно регион был впереди по одному или двум предметам, в этом году Единый государственный экзамен по всем предметам школьники Подмосковья сдали на значения, которые выше средних по стране.

Бронштейн также напомнил, что в этом году в регионе число школьников увеличилось на сорок тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил учителей и воспитателей, работающих в регионе, за их труд.