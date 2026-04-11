Средний доход в России вырос втрое с 2016 года

Средний уровень заработной платы в России за десятилетие продемонстрировал значительный рост. По расчетам РИА Новости на основе статистических данных, если в 2016 году россияне в среднем получали около 32,7 тысячи рублей, то к январю 2026 года этот показатель достиг 103,6 тысячи рублей.

При этом изменилась и география регионов-лидеров по уровню доходов. В 2016 году наиболее высокие зарплаты фиксировались в Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотке и Ненецком автономном округе.

На текущий момент в числе лидеров остается Чукотка, где средний доход превышает 220 тысяч рублей. Также в тройку входят Москва и Магаданская область с показателями порядка 187,6 тысячи и 176,7 тысячи рублей соответственно.

Уточняется, что расчет среднемесячной начисленной заработной платы производится до вычета налогов и включает премии и другие выплаты. При этом учитываются доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими заработками, что влияет на итоговое значение показателя.

