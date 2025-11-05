Средняя пенсия превысила 23,5 тыс. рублей и продолжает расти
Фото: [Деревня Городище Шаховского района Московской области/Медиасток.рф]
Средний размер пенсионных выплат в России на 1 октября 2025 года составил ₽23,52 тыс. в месяц, следует из данных Социального фонда. В начале 2025 года средняя пенсия составляла ₽23,175 тыс., сообщает URA.
Дифференциация выплат зависит от трудового статуса пенсионеров. Неработающие граждане пенсионного возраста получают в среднем 24 005,94 рубля, а продолжающие трудовую деятельность — ₽21,373 тыс.
Аналитики отмечают, что повышение средних выплат связано с ежегодной индексацией и перерасчетом пенсий для различных категорий граждан.
