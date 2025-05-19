Средняя зарплата в России достигла исторического рекорда

Согласно исследованию, проведенному «Сбераналитикой» совместно с «Работой.ру», средний уровень оплаты труда в России впервые преодолел рубеж в 91 тыс. руб., продемонстрировав увеличение на 15,5%. Наиболее динамичный рост доходов наблюдается среди молодых специалистов, не достигших 24-летнего возраста, передает ТАСС.

Анализ динамики заработной платы в первом квартале 2025 года выявил, что средний заработок по стране впервые превысил 91 тыс. руб., увеличившись на 15,5%. Эксперты предполагают, что при сохранении данной тенденции годовой показатель может достичь 100 тыс. руб.

Медианная заработная плата, являющаяся ориентиром, относительно которого половина работников получает меньше, а другая половина — больше, также росла опережающими темпами. За первые три месяца 2025 года она увеличилась на 1,7% быстрее средней, достигнув 66,7 тыс. руб.

В 13 регионах Российской Федерации зафиксирован рост доходов населения, превышающий 19%. Наибольший прирост заработной платы отмечен в Удмуртии (+21,7% по сравнению с первым кварталом 2024 года), Тульской и Свердловской областях (20,1% и 20% соответственно).

При этом наиболее быстрыми темпами увеличиваются доходы молодых специалистов до 24 лет, их зарплаты выросли на 16,7% и в среднем составляют 72,5 тыс. руб. Самый высокий средний заработок отмечен у работников в возрасте 35–44 лет (101,4 тыс. руб.) и 25-34 лет (98,7 тыс. руб.).

Лидирующую позицию по уровню доходов сохраняет обрабатывающая промышленность. В первом квартале заработная плата в данной сфере увеличилась на 18,4%, достигнув 95,6 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Госдуме всерьез подумывают о четырехдневной рабочей неделе в России.