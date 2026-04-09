Средняя зарплата в России почти удвоилась за пять лет

За последние пять лет средний уровень заработной платы в России продемонстрировал существенный рост, увеличившись почти вдвое. Средний размер заработной платы в России за период с 2021 по 2026 год значительно увеличился, прибавив около 55 тысяч рублей. К таким выводам пришли журналисты ТАСС , проанализировав статистические данные.

Согласно информации Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата по стране составляла 49 516 рублей, тогда как в январе 2026 года этот показатель достиг 103 611 рублей. Таким образом, за пять лет доходы работников в среднем почти удвоились.

Также отмечается, что среди регионов наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован на Чукотке, где средняя зарплата превышает 220 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что пенсионные выплаты, превышающие 500 тысяч рублей в месяц, доступны в России лишь двум категориям граждан — космонавтам и летчикам-испытателям.