Дежурные средства противовоздушной обороны России засекли над территорией два беспилотника самолетного типа, которые планировали нанести удар.

По данным Минобороны России, БПЛА, летящие с территории Украины, зафиксировали в 17:30 (по мск) 15 декабря. Полагают, что целью противника были некоторые объекты на территории Курской области.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены», — заявили в оборонном ведомстве.

Таким образом была остановлена попытка Киева в очередной раз совершить террористическую атаку на российскую территорию.

Отметим, что накануне, 14 декабря, в МО РФ сообщали о перехвате девяти беспилотных аппаратов противника. Они были нацелены на Московскую и Калужскую области. Эти сведения также подтверждал мэр Москвы Сергей Собянин. Редакция сообщала об этом ранее.