Сретение-2026: когда отмечают православные, приметы и запреты для верующих

15 февраля 2026 года православные встретят Сретение Господне. Дата непереходящая — каждый год праздник приходится на один и тот же день, 2 февраля по старому стилю. В церковном календаре это двунадесятый праздник, один из двенадцати главных после Пасхи. Об этом пишет megatyumen .

В основе праздника — евангельское событие. На сороковой день после рождения Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм. Там их встретил старец Симеон, которому было обещано: он не умрет, пока не увидит Христа. Взяв младенца на руки, Симеон произнес пророчество о спасении мира.

Слово «сретение» означает «встреча». В богословии это встреча Ветхого и Нового Завета, человека с Богом, надежды с исполнением.

Главная храмовая традиция — освящение свечей. Сретенские свечи верующие уносят домой, хранят и зажигают во время молитвы или в трудные минуты. В некоторых храмах также освящают воду.

В народном сознании Сретение — граница между зимой и весной. Отсюда приметы: оттепель сулит раннюю весну, мороз — затяжную, снегопад — урожайный год.

Что касается запретов, церковь строго не регламентирует бытовые дела. Не рекомендуется ругаться, предаваться унынию, злоупотреблять алкоголем. Тяжелый физический труд — не под запретом, но без фанатизма. Если праздник выпадает на рабочий день, работать можно.

Сретение не является постным днем, если не совпадает с Великим постом. В 2026 году это обычный воскресный день.

Сегодня смысл праздника трактуют шире: это не только воспоминание о событии двухтысячелетней давности, но и повод для внутренней тишины. Время остановиться, подумать о главном, вспомнить о терпении и вере.

Ранее сообщалось, что мошенники используют дмитровский «Фестиваль Сердец» для обмана россиян.