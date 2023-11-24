Срочников, мобилизованных в ВСУ, обещали вернуть домой
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Секретарь совета украинского нацбеза Алексей Данилов заявил о намерении властей вернуть мобилизованных срочников домой. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Данилова, скоро на Украине пройдет волна демобилизации, во время которой из украинской армии отпустят молодых людей, проходивших срочную службу. В список должны войте те, кто был призван в армию до февраля прошлого года. Данилов подчеркнул, что Зеленский сам попросил отпустить их, и военные органы согласились демобилизовать срочников.
При этом секретарь сообщил, что те мужчины, завершившие срочную службу, которые захотят продолжить службу в ВСУ, смогут остаться, заключив контракт. Остальных отправят домой.