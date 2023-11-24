По словам Данилова, скоро на Украине пройдет волна демобилизации, во время которой из украинской армии отпустят молодых людей, проходивших срочную службу. В список должны войте те, кто был призван в армию до февраля прошлого года. Данилов подчеркнул, что Зеленский сам попросил отпустить их, и военные органы согласились демобилизовать срочников.

При этом секретарь сообщил, что те мужчины, завершившие срочную службу, которые захотят продолжить службу в ВСУ, смогут остаться, заключив контракт. Остальных отправят домой.