Срочнику из Иркутска отказали в выплате из-за ранения под Белгородом

Иркутянин был ранен при атаке дронов в Белгородской области, но компенсацию за это он не получил, пишет ИА «Бел.Ру» .

Молодой срочник из Иркутской области был отправлен в служебную командировку в Белгородскую область. В июле 2023 года во время дежурства он попал под атаку украинских БПЛА. Взрывное устройство сработало рядом, парень получил осколочное ранение кисти. Мизинец на руке пришлось пришивать, было непросто достать осколок.

Даже после операции и восстановления 20-летний сибиряк проходил месяц службу в Белгородской области. Произошедшее со срочником признали ранением при выполнении задач на СВО.

Однако начальник филиала военного госпиталя с этим не согласился. Он не стал оформлять медицинскую справку, которая крайне важна для выплаты компенсации. В учреждении посчитали, что это нельзя считать ранением на спецоперации. Если бы служащий получил рану на новых территориях РФ, в больнице бы посчитали это весомым аргументом.

Молодой человек не собирается сдаваться. Он подал заявление и будет разбираться до победного уже через Иркутский гарнизонный суд. Производство по делу уже запущено.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали резервуары с нефтью в Ростовской области.