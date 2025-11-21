С января 2026 года в федеральной программе «Пушкинская карта», предназначенной для молодежи от 14 до 22 лет, произойдет смена банка-оператора. Согласно заявлению Министерства культуры России, выпуском и обслуживанием карт займется банк ВТБ, который заменит на этой позиции «Почта Банк», сообщил портал REGIONS .

Для сохранения доступа к программе, позволяющей бесплатно посещать музеи, театры и концерты, всем текущим участникам необходимо оформить новую виртуальную карту. Подать заявление на ее получение необходимо до 28 декабря 2025 года.

Карты, выпущенные прежним оператором, будут полностью деактивированы 31 декабря 2025 года в 15:00 по московскому времени. Выпуск новых карт от ВТБ начнется 1 января 2026 года с 15:00. При этом организаторы предупреждают о техническом перерыве в работе программы с 15:00 31 декабря до 15:00 1 января, в течение которого оформить карту или приобрести билеты будет невозможно.

Подать заявление на новую «Пушкинскую карту» можно несколькими способами:

через мобильное приложение «Госуслуги Культура»;

через приложение или интернет-банк «Почта Банка»;

во флагманских офисах «Почта Банка» или ВТБ.

