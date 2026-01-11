Срочно для всех работников: названы точные даты следующих длинных выходных

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о предстоящих официальных праздничных периодах в текущем году. Об этом сообщает ТАСС .

По словам депутата, следующие трехдневные выходные ожидают россиян в конце февраля, по случаю Дня защитника Отечества (23 февраля), и в начале марта, в связи с Международным женским днем (8 марта). Нилов также уточнил, что период новогодних каникул завершается 11 января, и первым рабочим днем в январе станет 12 число. Данное заявление носит информационный характер и соответствует утвержденному производственному календарю.

