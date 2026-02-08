Срочное совещание у губернатора: как будут спасать 80 тысяч от холода в Белгороде

В Белгороде утром воскресенья продолжаются масштабные восстановительные работы на объектах коммунальной инфраструктуры, поврежденных в результате обстрела. Об этом пишет Life.ru.

По последней информации от региональных властей, существенная часть горожан все еще остается без жизненно важных услуг в условиях зимних температур. Согласно данным, предоставленным губернатором области Вячеславом Гладковым, наиболее остро стоит проблема с теплоснабжением. На данный момент без отопления находятся порядка 80 тысяч жителей областного центра. Параллельно с этим около 3 тысяч человек испытывают перебои с подачей газа, а тысяча потребителей лишена электроснабжения.

Руководитель региона отметил, что работы по устранению последствий ведутся в круглосуточном режиме, однако их прогресс осложняется характером повреждений. При попытках включения сетей фиксируются повторные технологические сбои, что требует дополнительного времени на диагностику и ремонт. На ближайшие полтора часа запланировано восстановление электроснабжения для последней тысячи абонентов. Вопрос с подачей газа в несколько многоквартирных домов будет решен после детального утреннего обследования трасс аварийными бригадами.

Основные усилия сосредоточены на возвращении тепла в жилые дома. Ориентировочный срок завершения этих работ — середина воскресного дня. Для поддержки населения, оставшегося без отопления, в городе организована сеть дополнительных пунктов обогрева. Они размещены как в центральных районах, так и в наиболее пострадавших локациях. В этих пунктах жители могут согреться, воспользоваться возможностью зарядить средства связи и получить актуальную информацию о ходе восстановления.

