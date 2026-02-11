Срок оплаты штрафов владельцам иномарок хотят сократить до 24 часов

Публичное обсуждение инициативы, предусматривающей резкое сокращение срока оплаты штрафов для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, завершилось. Об этом агентству РИА Новости сообщил осведомленный источник. По его данным, документ переходит к следующей стадии рассмотрения.

Проектом предлагается изменить порядок расчетов по административным штрафам для таких водителей. Если сейчас на погашение взысканий отводится до 60 дней, то в новой редакции срок может быть уменьшен до одних суток с момента вынесения постановления.

Также инициатива предполагает введение обеспечительной меры: транспортное средство планируется задерживать, если штраф не будет оплачен в течение установленного 24-часового периода. Возврат автомобиля владельцу возможен только после полного погашения задолженности.

Источник уточнил, что на данный момент действующие правила не связывают наличие неоплаченных штрафов у владельцев машин с иностранными номерами с их возможностью покинуть территорию России. Предлагаемые изменения направлены на ужесточение контроля и повышение собираемости административных платежей.

