«Срок от 8 до 15 лет»: главе предприятия по производству вакцин грозит суровое наказание за многомиллионную взятку

Главу предприятия по производству вакцин от коронавируса арестовали за взятку в 19 млн рублей. При помощи сообщника — безработного жителя Иркутска Игоря Рудых — Евгений Маковский пытался получить взятку от генерального директора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса.

И.о. директора «СПбНИИВС» хотел взять плату за продление договоров. Эти соглашения предусматривали продолжение поставки вакцины «Конвасэл» для профилактики COVID-19. Об этом сообщил ТАСС.

Юрист Алла Георгиева рассмотрела ситуацию и рассказала, какое наказание грозит главе научно-исследовательского института за взятку такого размера.

«Несмотря на то, что Маковский пытался завуалировать получение взятки через другое лицо, он все-таки совершил уголовное деяние, за которое наступает ответственность по ст. 290 УК РФ», — пояснила эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам юриста, наказание по этой статье зависит от размера взятки. В случае Маковского взятка в 19 млн рублей признается суммой особо крупного размера.

«Маковский может получить наказание как в виде штрафа в размере от 3 млн рублей до 5 млн рублей, так и в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Суд может наложить и дополнительный штраф, а также запрет занимать определенные должности на срок до 15 лет», — заключила собеседница.

Ранее главу ГУ МЧС России по Самарской области задержали по подозрению в вымогательстве.