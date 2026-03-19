Срок за Cayenne: в Бурятии арестовали экс-зампреда правительства за мошенничество при возведении моста

Арестованный в Улан-Удэ экс-зампред правительства Бурятии Евгений Луковников был оформлен в компании, из-за которой бюджет республики не досчитался ₽98 млн. В 2024-м, уволившись на время из правительства, Луковников оказался оформлен как работник ОАО «Хотьковский автомост», выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня». Компания занималась возведением моста через реку Уда. Но «Хотьковский автомост» построить ничего не смог, госконтракт был расторгнут и компания обанкротилось. Однако до этого Луковников, только по официальным данным, получил ₽2,9 млн. Тогда же чиновник купил себе новый Porsche Cayenne, говорится в данных о его имуществе. Подробнее — в материале.

За что арестовали Луковникова

В четверг, 19 марта, стало известно об аресте в Улан-Удэ 61-летнего Евгения Луковникова, ранее работавшего зампредседателем правительства Бурятии. Перед этим экс-чиновника задержали в Москве и этапировали. Луковникову вменяют мошенничество при строительстве моста через реку Уду в столице Бурятии. Как сообщает ТАСС, уголовное преследование Луковникова связано с генподрядчиком строительства моста — компанией «Хотьковский автомост».

Евгений Луковников занимал пост зампредседателя правительства РБ с 2018 по 2025 годы. Туда он пришел с поста топ-менеджера в РЖД. Но окончательно с железной дорогой не порвал, его жена Алевтина осталась работать в обслуживающей РЖД компании — ООО «Новая вагоноремонтная компания».

За 2018 год доступна последняя публичная декларация Луковникова, у него оказался земельный участок площадью 1126 кв. м, на котором был дом площадью 199 кв. м. И одна общая квартира на 95,4 кв. м — на жену и двух детей. У себя и супруги чиновник задекларировал два авто — обе Toyota Land Cruiser. Всего за 2018-й Луковников отчитался о доходе в примерно ₽2,5 млн.

В 2025 году он неожиданно ушел в отставку. Обстоятельства ухода вскрылись после того, как прокуратура Бурятии обратилась в суд с требованием изменить формулировку его увольнения с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Недовольство руководства республики вызвало провалившееся строительство моста через реку Уду в столице Бурятии. Несмотря на то, что генподрядчик «Хотьковский автомост» был выбран в 2019-м и бюджет был выделен, мост, запланированный к сдаче в 2024 году, так и не был построен.

Зато, как удалось выяснить корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», у семьи Луковникова, помимо старой квартиры в Басманном районе Москвы, появилась новая — в доме бизнес-класс в Сокольниках. Вдобавок в 2024 году Евгений Луковников обзавелся новым Porsche Cayenne.

По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», Луковников в 2024-м был оформлен работником в «Хотьковском автомосту». Согласно его налоговой декларации, он успел заработать там ₽2,9 млн. За что — неизвестно. Бывшие владельцы компании недоступны для комментариев, а сама фирма стала банкротом в феврале. Формально Луковников ничего не нарушил, в том же 2024-м он, в начале года, ушел в отставку с госпоста, а затем вернулся вновь. По данным РИА Новости, Луковников причинил ущерб бюджету республики в ₽98 млн.

Бывшему чиновнику грозит срок до 10 лет

Как пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» адвокат Тимур Маршани, следствие проверит арестованного чиновника на аффилированность с ОАО «Хотьковский автомост».

«По статье „Мошенничество в особо крупном размере“ ему грозит до 10 лет колонии. Вдобавок следствие будет проверять его по другим эпизодам преступной деятельности. Кроме того, необходимо выяснить степень аффилированности чиновника с обанкротившейся компанией. То, что он был оформлен ранее там и получал там деньги, может говорить о том, что он мог действовать в интересах этого юрлица на государственной службе», — пояснил адвокат.

