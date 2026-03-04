Сроки открытия станции метро «Парк Победы» могут сдвинуть из-за корректировок в проекте

Открытие станции метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге после реконструкции может снова отодвинуться, сообщило издание «Деловой Петербург». Причина — изменения в проекте, под которые теперь нужно корректировать документацию. На сайте госзакупок появился конкурс на выполнение этих работ. Начальная цена контракта — 135,1 млн руб.

Подрядчика выберут до 19 марта. Ему предстоит провести инженерные изыскания до 12 июня, затем скорректировать проектную документацию до 4 сентября и согласовать ее до 16 октября. Получить положительное заключение экспертизы и согласовать документы с КГИОП нужно до 15 декабря 2026 года. А полностью завершить рассмотрение и утверждение всей документации планируют только в апреле 2027 года.

Станцию закрыли на реконструкцию еще 29 июня 2025 года. Проект предполагает полный демонтаж наземного вестибюля и замену эскалаторов. Однако еще в январе демонтажные работы так и не начались — на объекте велась только подготовка.

Тем временем в городе реконструируют и другие станции. В феврале петербуржцам показали, как идет обновление «Фрунзенской». Ее кассовый зал в виде «бронекупола» решили сохранить. «Пушкинская» тоже требует ремонта — интерьеры в неудовлетворительном состоянии. А проект капремонта «Озерков» не прошел Главгосэкспертизу, его отправили на доработку.

В ближайшие три года город планирует отреставрировать станции «Нарвская», «Электросила» и «Площадь Александра Невского — 2». Средства выделят из бюджета. Всего на развитие дорог, метро и других транспортных объектов в Петербурге собираются направить 430 млрд руб.

