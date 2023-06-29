Сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов сократились в Подмосковье в десять раз

В Подмосковье значительно сократились сроки предоставления услуги для тех, кто хочет разместить мобильный торговый объект, вместо 70 дней на это теперь требуется всего 7, рассказали в областном Минсельхозпроде.

«Для подмосковных предпринимателей, которые ведут торговлю с помощью мобильных торговых объектов, мы создаем комфортные условия, в том числе сокращая их временные затраты. <…> На сегодняшний день в Подмосковье заключено порядка 500 договоров с предпринимателями на размещение автолавок, фудтраков и тележек», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.

В министерстве также уточнили, что в регионе также продлили сроки размещения объектов, теперь объект можно максимально разместить на 12 месяцев. Напомним, что выбрать место для мобильного торгового объекта можно онлайн, через портал «Госуслуги Московской области».

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.