«Срубил и унес»: что грозит желающим заиметь елку в лесу перед Новым годом

По действующему законодательству, такие действия квалифицируются как нарушение правил использования лесного фонда. Основной мерой ответственности является административное наказание по статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В соответствии с ней, с граждан может быть взыскан штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Однако, как отметила юрист, при наличии отягчающих обстоятельств наступает уголовная ответственность. К ним относятся причинение ущерба в крупном размере, использование механизированной техники или совершение деяния группой лиц. В этом случае применяется статья 260 Уголовного кодекса РФ, санкции которой предусматривают значительные штрафы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

