«Срубит бабла — им отдаст»: изнасилованный сокамерниками педофил попросил компенсацию

Зураб Елканов, осужденный за сексуальное насилие над детьми, в процессе отбытия наказания был сам изнасилован сокамерниками, за что подал в суд на колонию с просьбой о компенсации морального ущерба в размере 17,5 миллиона рублей, сообщает Mash.

До своих преступлений мужчина был начальником караула пожарной части, однако после попадания в ИК-11 из-за его статьи он оказался в самом низу тюремной иерархии. Заключенные запрещали ему есть вместе со всеми, пользоваться общим душем, заставляли хранить продукты в унитазе и мыть посуду в раковине для стульчаков.

Матерому преступнику не понравилось бездействие со стороны администрации, и он подал иск на 17,5 миллиона рублей в суд на колонию, однако там его требование отклонили.

«Вот есть же хорошие новости! Сейчас его еще и под шконку загонят за то, что стучал»; «Так и просил бы деньги у сокамерников»; «Какой хитренький. А компенсацию пострадавшим от его действий он выплатить не хочет? По 17,5 миллиона каждому»; «Так это зеки его и послали в суд, срубит бабла — им отдаст, не срубит — тоже поржать есть над чем», — посмеялись россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что в Архангельске мужчина утащил в кусты и изнасиловал восьмиклассницу.