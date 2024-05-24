США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов

США в самое ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, который будет включать в себя снаряды для Himars и артиллерии, а также средства для борьбы с танками. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, предыдущий пакет уже у получателя на линии фронта.

Чиновник также заявил, что анонсированные поставки должны помочь вооруженным силам Украины отбиться от России возле Харькова. Помимо боеприпасов для американской реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийских снарядов и противотанковых средств, в пакет также войдут высокоточные авиаснаряды и другое вооружение.

Ранее мы писали о том, что Североатлантический альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне не собирается приглашать Украину в состав альянса. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.