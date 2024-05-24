НАТО не планирует звать Украину в альянс на предстоящем саммите

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, Украина не получит приглашения на вступление в альянс, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

О'Брайен отметил, что на данном этапе не ожидается присоединение Украины к альянсу. Однако, как он добавил, на саммите планируется обсудить меры значительной поддержки для Украины со стороны стран-членов НАТО.

Саммит Североатлантического альянса пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Разговоры о вступлении Украины в НАТО ходят уже давно. Западные политики то и дело призывают выдать официальное приглашение Зеленскому для того, чтобы Украина могла стать членом альянса. Российские власти предупреждали, что это может привести к прямому столкновению между Россией и военным блоком.

Ранее мы сообщали о том, что по сообщению агентства Bloomberg, Россия готова построить атомные энергоблоки большой мощности на новой площадке в Индии.