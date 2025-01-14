США готовятся к переговорам с Данией о покупке Гренландии

Конгресс США выдвинул законопроект о разрешении переговоров о покупке Гренландии. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно законопроекту, сразу после вступления в должность 20 января Дональд Трамп сможет приступить к переговорам с Данией о приобретении США Гренландии. По информации источника, для того, чтобы убедить другую сторону американский президент рассматривает использование военной или экономической силы.

Сообщить о решении в комитеты конгресса Трамп должен не позже, чем через пять дней после переговоров. Законопроект получил название «Сделаем Гренландию снова великой».

Трамп подчеркнул, что присоединение острова к США необходимо для противостояния угрозам со стороны Китая и России. Его идею поддержало более половины жителей.