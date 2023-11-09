США: Израиль будет ежедневно обеспечивать четырехчасовые гуманитарные паузы

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Израиль взял на себя обязательство каждый день вводить гуманитарные паузы длительностью по четыре часа во время всего периода проведения операции в секторе Газа. Перерывы будут действовать в северных районах Газы, а объявление об их начале будет даваться за три часа до этого.

Кирби подчеркнул, что это не операция США, поэтому Белый дом не может повлиять на соблюдение договоренности, но Америка все равно рассчитывает, что Израиль выполнит это условие.