США на грани авиаколлапса: Минтранс предупредил об отменах рейсов
Минтранс США: шатдаун грозит массовыми отменами авиарейсов
Министр транспорта США Шон Даффи предупредил о рисках масштабных отмен и задержек авиарейсов по всей стране. Причина — нехватка авиадиспетчерского персонала из‑за приостановки работы федерального правительства (шатдауна), сообщает РИА Новости.
В интервью телеканалу ABC Даффи заявил:
«Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей».
Он подчеркнул, что если шатдаун не завершится в ближайшие недели, ситуация серьезно ухудшится.
Ранее глава Минтранса сообщил о рекордной с начала шатдауна задержке рейсов в США. Он также предупредил: если правительство останется парализованным, к ноябрю — периоду повышенной транспортной нагрузки — воздушное сообщение может оказаться в катастрофическом состоянии. Причина в том, что авиадиспетчеры, не получающие зарплату, могут прекратить выходить на работу, что спровоцирует массовые сбои в авиасообщении.
Шатдаун начался 1 октября, с стартом нового финансового года. Конгресс не успел согласовать бюджет, из‑за чего часть госучреждений, финансируемых через Конгресс, приостановила работу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что использует паузу в работе правительства для пересмотра программ и возможных сокращений персонала. По его словам, в тупиковой ситуации с бюджетом виноваты демократы, а республиканцы намерены избавиться от ненужных, по их мнению, программ.
