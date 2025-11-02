США на грани авиаколлапса: Минтранс предупредил об отменах рейсов

Министр транспорта США Шон Даффи предупредил о рисках масштабных отмен и задержек авиарейсов по всей стране. Причина — нехватка авиадиспетчерского персонала из‑за приостановки работы федерального правительства (шатдауна), сообщает РИА Новости .

В интервью телеканалу ABC Даффи заявил:

«Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей».

Он подчеркнул, что если шатдаун не завершится в ближайшие недели, ситуация серьезно ухудшится.

Ранее глава Минтранса сообщил о рекордной с начала шатдауна задержке рейсов в США. Он также предупредил: если правительство останется парализованным, к ноябрю — периоду повышенной транспортной нагрузки — воздушное сообщение может оказаться в катастрофическом состоянии. Причина в том, что авиадиспетчеры, не получающие зарплату, могут прекратить выходить на работу, что спровоцирует массовые сбои в авиасообщении.

Шатдаун начался 1 октября, с стартом нового финансового года. Конгресс не успел согласовать бюджет, из‑за чего часть госучреждений, финансируемых через Конгресс, приостановила работу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что использует паузу в работе правительства для пересмотра программ и возможных сокращений персонала. По его словам, в тупиковой ситуации с бюджетом виноваты демократы, а республиканцы намерены избавиться от ненужных, по их мнению, программ.

