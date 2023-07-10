Российская новейшая подводная «Посейдон» торпедного типа способна уничтожить одним махом сразу несколько американских штатов, таких как Нью-Йорк и Нью-Джерси.

На этот неоспоримый факт указал в своей колонке обозреватель издания Rebelión Хуанлу Гонсалес. Журналист напомнил, что РФ обладает в настоящее время самым обширным и разнообразным ядерным арсеналом, поэтому шутить с не смерти подобно.

«Никто в здравом уме не стал бы развязывать против нее войну. Всего одна такая ракета ("Посейдон". — Прим. ред.) способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк, <...> Нью-Джерси и вызвать в океане радиоактивные цунами», — сообщил автор.

В продолжение темы Гонсалес напомнил, что, как следует из российской доктрины, страна допускает применение ядерного вооружения в исключительных случаях, когда опасность существованию страны неминуема. При этом страны Запада, зная это, предпочитают этот факт умалчивать, продолжая разжигая украинский конфликт.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.