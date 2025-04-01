США обвинили в попытках поставить Россию в неудобное положение

США хотят поставить Россию в неудобное положение при заключении сделок, связанных с Украиной. Об этом RT заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

Трамп может вести двойную игру, несмотря на все попытки наладить отношения с РФ и урегулировать конфликт на Украине. По мнению Риттера, первые переговоры Москвы и Вашингтона были интересными и многообещающими, но сейчас его мнение изменилось.

«Похоже, что после этих появившихся надежд администрация Трампа возвращается к тем самым принципам, которые, кажется, нацелены на то, чтобы поставить Россию в невыгодное положение в каком бы то ни было формате мирной сделки», — заявил Риттер.

По его мнению, США поставят РФ в неудобное положение при заключении сделок по Украине.

Ранее в Белом доме раскрыли, что Дональд Трамп раздражен Россией и Украиной после переговоров с двумя сторонами.