Украина, по сути, терпит поражение в зоне СВО, а значит - не справляется с возложенными на нее Вашингтоном надеждами. И это уже есть факт. Исходя из данных реалий, США несколько корректируют свою тактику ведения гибридной войны против России.

Как пишет газета Al-Watan, Белый дом не рассчитывал на такую стойкость Москвы. Поэтому за океаном собираются открыть так называемые второй и третий фронты, которые появятся в Молдавии и на Южном Кавказе.

«США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории <...> Молдавии и на Южном Кавказе», — говорится в публикации издания.

Запад считает, что возникновение как можно большего числа горячих точек вокруг РФ приведет к истощению российского потенциала, а, соответственно, сделает Москву более сговорчивой.

«США зря делали ранее ставки на Киев, так как дисбаланс между силами Украины и России очень велик», - заключили обозреватели.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал тотальное отсутствие у Запада мирных планов по Киеву.