Как передает «Голос Америки» будет выделяться сразу со складов американской армии, то есть по системе Presidential Drawdown Authority.

Отмечается, что на этот раз Киеву передадут боеприпасы к ракетным системам HIMARS и NASAMS. А также очередную партию боевых машин пехоты Bradley и Stryker. Последние ВСУ получат взамен уже поврежденным или уничтоженным из ранее переданных.

К настоящему времени официально о новом пакете военной помощи киевскому режиму ни Белый дом, ни Пентагон не объявил.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский своим указом упразднил на Украине День Победы 9 мая. Как приводится в тексте президентского указа, теперь у украинцев останется только День памяти и победы во Второй мировой войне 1939-1945 годов над нацизмом.