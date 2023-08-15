США признались в отсутствии ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины

Вашингтон фактически отказался помогать Киеву в вывозе украинского зерна из оставшихся нескольких портов Украины по черноморскому коридору. В Пентагоне, правда, считают, что этому есть вполне осязаемое определение.

Как пояснила во вторник, 15 августа, заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх, у страны попросту нет достаточных для содействия Украине вывозу зерна ресурсов в Черном море, сообщает РИА Новости.

«Относительно того, что происходит в Черном море - у США там нет действующих активов», - сообщила она журналистам на вопрос о возможном содействии Киеву со стороны Вашингтона в вывозе зерна.

Сингх добавила, что США могут помочь Киеву только разве что словами. А именно - определенным давлением на Москву, склоняя РФ к возобновлению участия в зерновой сделке. Принимать прямое участие в вывозе украинского зерна Вашингтон не будет, чтобы «избежать эскалации конфликта».

17 июля Россия официально объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке, которая была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН в июле 2022 года. Ее главная цель – беспрепятственная доставка украинского зерна нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала черноморские коридоры, по которым следовали суда из украинских портов.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что черноморская инициатива неэффективна для России, поскольку ее условия не соблюдаются. Российский лидер также отмечал, что зерно, вывезенное из Украины, не достигает своей цели – то есть не попадает в бедные государства.