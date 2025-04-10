США рассекретят документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Власти Соединенных Штатов Америки планируют опубликовать информацию об обстоятельствах гибели двух выдающихся личностей — Мартина Лютера Кинга, лауреата Нобелевской премии мира, и Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом, как информирует ТАСС, сообщила Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, в ходе заседания кабинета министров в Белом доме.

В начале текущего года президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп принял решение опубликовать секретные документы, связанные с гибелью 35-го президента США Джона Кеннеди, его брата Роберта и американского борца за свободу Мартина Лютера Кинга.

«Более 100 человек круглосуточно сканируют материалы, связанные с убийством сенатора Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга — младшего», — сказала Габбард.

Она подчеркнула, что эти документы никогда прежде не были оцифрованы и не предъявлялись публике.

«Эти документы десятилетиями лежали в коробках на складе. Мы подготовим их к публикации в течение следующих нескольких дней», — указала Габбард.

Как уже сообщалось, 18 марта Национальное управление архивов и документации Соединенных Штатов Америки сделало доступными для широкой публики ранее засекреченные документы, связанные с расследованием убийства Джона Кеннеди. По информации на сегодняшний день, рассекречено 99% из примерно 5 миллионов страниц документов из архивов.