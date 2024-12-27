США решили выслать на Украину новое вооружение

В новый пакет американской военной помощи для Украины включат системы противовоздушной обороны. Передачу могут сделать уже в ближайшие дни, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кирби, партию военной помощи Киеву могут предоставить в течение следующей пары дней. Как отметил американский госслужащий, пакет лично одобрил президент Джо Байден.

«И он, конечно, будет включать системы ПВО для Украины, чтобы содействовать отражению ею этих атак, а также ее боевым действиям в Курске и вокруг него», — заявил представитель Белого дома.

Отметим, что 27 декабря газета The New York Times сообщала, что у Украины осталось лишь около 50 ракет ATACMS из ранее переданных 500 образцов. Обозреватели отметили, что ракеты якобы использовали лишь по новым территориям России, но не ударяли ими вглубь страны. Тем не менее ВСУ использовали ATACMS для ударов по Таганрогу.

Ранее сообщалось, что Германия и Дания передали новую военную помощь Украине.