В преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах Америки власти страны решили передать НАТО контроль за военной поддержкой украинской стороны. Это было сделано для того, чтобы снять ответственность с США за будущие неудачи на фронте, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Америка буквально «сваливает» украинский кризис на Марка Рютте и на сам альянс, передает слова эксперта РИА Новости. Власти США подают это, как способ обеспечения безопасности Украины в том случае, если выборы выиграет Дональд Трамп. На самом деле же, НАТО таким образом подготавливают к тому, что ей придется взять на себя ответственность за последствия, «когда все окончательно развалится».

Президентские выборы назначены в Америке на 5 ноября. Сейчас главными соперниками предвыборной гонки являются действующий президент Джо Байден и предприниматель Дональд Трамп. Оба политика уже имеют необходимое количество голосов избирателей по итогам предварительных голосований.