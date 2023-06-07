Знаменитый медиум рассказала, как по-особенному поддерживает бойцов спецоперации

Руководители группы «Вежливые Люди, Сильные Духом – Идут по зову сердца», собирающие помощь мобилизованным солдатам, рассказали об истории создания сообщества.

Инициатором сбора помощи стал неравнодушный житель Белгородской области Сергей Никонов. Позже к нему присоединилась подмосковный экстрасенс Инна Мишина.

«Идея помочь нашим ребятам родилась у меня при посещении Храма Сергия Радонежского. Я увидел, как и дети, и пожилые люди приносят в качестве помощи военным все, что могут», – заявил Никонов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая Мишина отметила, что участвовала в волонтерских сборах помощи и раньше. К Сергею медиум присоединилась после того, как на СВО погиб ее кум Владимир Жильцов.

«Мы с Сергеем приняли решение расширить сообщество по сбору помощи. Я собираю нужные вещи на территории Москвы и направляю в Белгород. Распределением груза уже занимается Сергей. Помогают нам люди со всей России», – добавила медиум.

Полное интервью с руководителями сообщества читайте в нашем большом материале.