Знаменитый медиум рассказала, как по-особенному поддерживает бойцов спецоперации
Знаменитый медиум рассказала, как по-особенному поддерживает бойцов спецоперации
Фото: [Из личного архива Инны Мишиной]
Руководители группы «Вежливые Люди, Сильные Духом – Идут по зову сердца», собирающие помощь мобилизованным солдатам, рассказали об истории создания сообщества.
Инициатором сбора помощи стал неравнодушный житель Белгородской области Сергей Никонов. Позже к нему присоединилась подмосковный экстрасенс Инна Мишина.
«Идея помочь нашим ребятам родилась у меня при посещении Храма Сергия Радонежского. Я увидел, как и дети, и пожилые люди приносят в качестве помощи военным все, что могут», – заявил Никонов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ясновидящая Мишина отметила, что участвовала в волонтерских сборах помощи и раньше. К Сергею медиум присоединилась после того, как на СВО погиб ее кум Владимир Жильцов.
«Мы с Сергеем приняли решение расширить сообщество по сбору помощи. Я собираю нужные вещи на территории Москвы и направляю в Белгород. Распределением груза уже занимается Сергей. Помогают нам люди со всей России», – добавила медиум.
Полное интервью с руководителями сообщества читайте в нашем большом материале.